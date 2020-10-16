Роналду показал, как поддерживает форму на карантине

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал новый пост в своём инстаграме.

"Не позволяй тому, что ты не можешь сделать, помешать тому, что ты можешь", - написал звёздный португалец, прикрепив собственное фото на фоне бассейна.

Во вторник стало известно о заражении 35-летнего Роналду коронавирусом. Он вернулся из Португалии в Италию и изолировался у себя дома.

Ранее сообщалось, что у нападающего нет симптомов заболевания, он чувствует себя хорошо.

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