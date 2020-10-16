Роналду показал, как поддерживает форму на карантине

Теги ювентускриштиану роналдукоронавирус

Роналду показал, как поддерживает форму на карантине

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал новый пост в своём инстаграме.

"Не позволяй тому, что ты не можешь сделать, помешать тому, что ты можешь", - написал звёздный португалец, прикрепив собственное фото на фоне бассейна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer”

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Во вторник стало известно о заражении 35-летнего Роналду коронавирусом. Он вернулся из Португалии в Италию и изолировался у себя дома.

Ранее сообщалось, что у нападающего нет симптомов заболевания, он чувствует себя хорошо.

Не пропустите: Министр спорта Италии заявил, что Роналду нарушил протокол, вернувшись в Турин. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Пабло Сабалета завершил карьеру

Пабло Сабалета завершил карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов