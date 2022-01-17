Роналду показал, как расслабляется в бассейне

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в своём инстаграме.

36-летний футболист выложил снимок, на котором он находится в бассейне.

"Расслабляюсь", - написал звёздный португалец.

Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа, с тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

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