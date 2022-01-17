Роналду показал, как расслабляется в бассейне

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду показал, как расслабляется в бассейне

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в своём инстаграме.

36-летний футболист выложил снимок, на котором он находится в бассейне.

"Расслабляюсь", - написал звёздный португалец.

Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа, с тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

Не пропустите: Рангник назвал причину непопадания Роналду в заявку на матч АПЛ с "Астон Виллой". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" назвала "Челси" цену на Френки де Йонга

"Барселона" назвала "Челси" цену на Френки де Йонга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов