Роналду показал, как смотрит матч сборной Португалии по телевизору

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Роналду показал, как смотрит матч сборной Португалии по телевизору

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду дома поддерживает сборную Португалии.

35-летний футболист выложил в инстаграме фото с телевизором, по которому он смотрит игру Португалии против Швеции.

"Ощущения, словно я там. Вперед, парни, вперед, Португалия!" - подписал фото Роналду.

Напомним, что вчера у Роналду был обнаружен коронавирус из-за чего он отправился на самоизоляцию.

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