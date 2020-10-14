Роналду показал, как смотрит матч сборной Португалии по телевизору
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду дома поддерживает сборную Португалии.
35-летний футболист выложил в инстаграме фото с телевизором, по которому он смотрит игру Португалии против Швеции.
"Ощущения, словно я там. Вперед, парни, вперед, Португалия!" - подписал фото Роналду.
Напомним, что вчера у Роналду был обнаружен коронавирус из-за чего он отправился на самоизоляцию.
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