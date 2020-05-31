Роналду показал, как в одиночку отрабатывает удары по воротам резервного голкипера "Юве"
Форвард "Ювенутса" Криштиану Роналду в инстаграме выложил видео со своей тренировки.
На видео футболист показывает, как отрабатывает удары по воротам резервного голкипера Карло Пинсольо.
"Занимаюсь до совершенства⚽️ с Карло Пинсольо. Чувствую, что становлюсь сильнее", - написал футболист в соцсети.
Напомним, долгое время игроки тренировались в домашних условиях из-за пандемии коронавиурса. Чемпионат Италии приостановлен. Возобновление сезона запланировано на 13 июня.
А еще: Роналду поделился видео красивого гола с тренировки| http://soccernews.ru
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