Роналду показал новые бутсы

Теги криштиану роналдуювентус

Роналду показал новые бутсы

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем твиттере выложил фото с новыми бутсами, отметив, что в них он сможет двигаться со скоростью света.

"Моя новая скорость Mercurial Dream Speed уже здесь. Они заставляют меня чувствовать, что я могу двигаться со скоростью света", - написал португалец.

В этом сезоне 35-летний форвард забил 24 гола в 29 матчах.

Читайте также: Роналду зовет Хамеса в "Ювентус"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин вошел в заявку "Сочи" на матчи РПЛ

Кокорин вошел в заявку "Сочи" на матчи РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 24 57
2 Лацио Лацио 24 56
3 Интер Милан Интер Милан 24 54
4 Аталанта Аталанта 24 45
5 Рома Рома 24 39
6 Хеллас Верона Хеллас Верона 24 35
7 Парма Парма 24 35
8 Милан Милан 24 35
9 Наполи Наполи 24 33
10 Болонья Болонья 24 33
11 Кальяри Кальяри 24 32
12 Сассуоло Сассуоло 24 29
13 Фиорентина Фиорентина 24 28
14 Торино Торино 24 27
15 Удинезе Удинезе 24 26
16 Лечче Лечче 24 25
17 Сампдория Сампдория 24 23
18 Дженоа Дженоа 24 22
19 Брешия Брешия 24 16
20 СПАЛ СПАЛ 24 15
Полная таблица

топ-5 тегов