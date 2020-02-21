Роналду показал новые бутсы

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем твиттере выложил фото с новыми бутсами, отметив, что в них он сможет двигаться со скоростью света.

"Моя новая скорость Mercurial Dream Speed уже здесь. Они заставляют меня чувствовать, что я могу двигаться со скоростью света", - написал португалец.

My new Mercurial Dream Speed is here and they make me feel like I can move at the speed of light ⚡

So excited to see @KMbappe, @jessiicasilva10 ,@samkerr1 , Wu Lei, @barbarabonansea all illuminate their games on pitch with it!

You can shop today at https://t.co/vvAeu4R5vl. pic.twitter.com/iB6wYE6RTg — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 21, 2020

В этом сезоне 35-летний форвард забил 24 гола в 29 матчах.

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