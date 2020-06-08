Роналду показал одно из тренировочных упраженений

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Роналду показал одно из тренировочных упраженений

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме показал одно из тренировочных упражнений.

"Мотивация на понедельник", - подписал снимок португалец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monday motivation!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 32 матчах, отметившись 25 голами и 9 ассистами. В 2018 году он перешел из "Реала" в "Ювентус". 

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