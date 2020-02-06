Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме фотографию с празднования своего дня рождения.

На снимке запечатлены сам футболист, его невеста Джорджина Родригес и старший сын. Перед ними на столе лежит огромный торт, который выполнен в виде названия бренда португальца CR7.

Напомним, что звёздному нападающему в среду исполнилось 35 лет.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 27 матчей, забил 22 гола и сделал 3 ассиста.

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