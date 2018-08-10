Роналду показал, с кем намерен добывать победы для "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, с кем он намерен добывать победы для "бьянконери".

33-летний португалец в своём твиттере опубликовал совместную фотографию с Пауло Дибалой, подписав её: "Пара победителей".

Не пропустите: "Ювентус" показал способ остановить Роналду: опубликовано видео. | http://soccernews.ru