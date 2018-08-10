Роналду показал, с кем намерен добывать победы для "Ювентуса"

1 Теги ювентускриштиану роналдупауло дибала

Роналду показал, с кем намерен добывать победы для "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, с кем он намерен добывать победы для "бьянконери".

33-летний португалец в своём твиттере опубликовал совместную фотографию с Пауло Дибалой, подписав её: "Пара победителей".

Не пропустите: "Ювентус" показал способ остановить Роналду: опубликовано видео. | http://soccernews.ru

Комментарии
Сер Гей

Аналду пахан)))

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов