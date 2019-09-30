Роналду показал свои новые бутсы



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду показал новые бутсы - Mercurial Dream Speed. В них он сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Байера".

"Я многого достиг, выходя на поле в бутсах Mercurial. Теперь же я буду видеть, как вы идете за своими мечтами в моих новых Mercurial Dream Speed", - написал Роналду в своем Instagram.

Матч "Ювентус" - "Байер" состоится во вторник, 1 октября.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за туринский клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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