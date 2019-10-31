Роналду показал свой костюм на Хэллоуин

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Роналду показал свой костюм на Хэллоуин

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, в каком костюме он празднует Хэллоуин.

На 34-летний португальце надет костюм клоуна, который сидит на плечах у другого клоуна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Halloween everyone

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых.

Роналду в этом сезоне участвовал в 11 матчах за "Ювентус", отметившись 6 голами и 1 ассистом.

"Старая сеньора" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.

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