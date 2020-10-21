Роналду показал свой новый имидж

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду предстал в новом имидже.

35-летний португалец опубликовал в инстаграме фото и видео, на которых он практически лысый.

Напомним, что ранее у Роналду был обнаружен коронавирус и он находится на самоизоляции.

В этом сезоне Роналду провел две игры, забил три гола и отдал один ассист.

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