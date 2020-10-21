Роналду показал свой новый имидж

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду показал свой новый имидж

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду предстал в новом имидже.

35-летний португалец опубликовал в инстаграме фото и видео, на которых он практически лысый.

Напомним, что ранее у Роналду был обнаружен коронавирус и он находится на самоизоляции.

В этом сезоне Роналду провел две игры, забил три гола и отдал один ассист.

Читайте также: Министр спорта Италии вновь резко раскритиковал Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Вялый дебют российских команд, неожиданная мощь "Лацио", хождение по мукам от ПСЖ: разбираем вчерашние матчи Лиги Чемпионов

Вялый дебют российских команд, неожиданная мощь "Лацио", хождение по мукам от ПСЖ: разбираем вчерашние матчи Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов