Роналду показал свой новый имидж
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду предстал в новом имидже.
35-летний португалец опубликовал в инстаграме фото и видео, на которых он практически лысый.
Напомним, что ранее у Роналду был обнаружен коронавирус и он находится на самоизоляции.
В этом сезоне Роналду провел две игры, забил три гола и отдал один ассист.
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|Интер Милан
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|26
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
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|Торино
|26
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|16
|Сампдория
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|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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