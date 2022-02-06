Роналду показал торт со своего дня рождения и прокомментировал 37-летие

1 Теги криштиану роналду

Роналду показал торт со своего дня рождения и прокомментировал 37-летие

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вчера, 5 февраля, отпраздновал свой 37 день рождения и прокомментировал эту дату, показав еще и праздничный торт.

"Жизнь – это американские горки. Тяжелая работа, высокая интенсивность, неотложные цели, большие ожидания...

Но в итоге все сводится к семье, любви, честности, дружбе – ценностям, которые дают понять, что все усилия того стоят.

Спасибо за поздравления! 37, и это не предел!" – написал Роналду в инстаграме.

Также не пропустите: Эдгар Давидс прокомментировал переход Влаховича в "Ювентус". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky
lesnovsky

Это явно подарок от Мидлсбро... Какой красивый!!.. А-ха-ха-ха...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале"

Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов