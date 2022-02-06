Роналду показал торт со своего дня рождения и прокомментировал 37-летие

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вчера, 5 февраля, отпраздновал свой 37 день рождения и прокомментировал эту дату, показав еще и праздничный торт.

"Жизнь – это американские горки. Тяжелая работа, высокая интенсивность, неотложные цели, большие ожидания...

Но в итоге все сводится к семье, любви, честности, дружбе – ценностям, которые дают понять, что все усилия того стоят.

Спасибо за поздравления! 37, и это не предел!" – написал Роналду в инстаграме.

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