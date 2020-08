Роналду покинет "Ювентус" и переедет в ПСЖ? Европейские СМИ до сих пор "бомбят" из-за событий матча "Юве" - "Лион" в ЛЧ

Еще до вечера пятницы будущее Криштиану Роналду не подлежало никаким сомнениям. Никто не мог предположить, что "Ювентус" так провалится со скромным "Лионом". Команда Руди Гарсии не предложила ничего, кроме новых героических сейвов своего кипера Лопеша на пару с защитниками и судейского "ассиста". Таких случайных гостей четвертьфинала ЛЧ еще надо поискать, пусть не обижается Руди Гарсия и его бойцы. На самом деле судьбу противостояния решил немецкий судья Феликс Цвайер. Человек, который дважды скомпрометировала идею VAR. Он назначил пенальти то ли за легкое прикосновение Бернардески, то ли за чистый подкат Бентанкура – после этих моментов в любом случае найти основания для 11-метрового надо было очень постараться, еще и находясь не в лучшей позиции. А вы еще что-то об РПЛ говорите! "Юве" пропускает, а в его нынешнем состоянии пробить оборону соперника трижды – задача на грани фантастики, за 8 предыдущих матчей Серии "А" это удалось сделать лишь раз, да и то не выиграли у "Сассуоло" (3:3).

В чем претензия к Цвайеру? Он даже не побежал смотреть повторы, будто эпизод был настолько 100-процентно очевидным, что здесь и вопросов нет. То есть человек принимает решение то ли по подкату Бентанкура в мяч, то ли по неуловимому касанию ноги Бернардески сзади по сопернику, и настолько уверен в своем решении, что не принимает любой другой возможности. А если свистеть фол за якобы противоправные действия Федерико, то почему за секунды до этого не зафиксировал значительно более откровенное нарушение правил против Игуаина, после которого и началась эта контра на чужой половине? Затем Цвайер еще раз уничтожает свою репутацию, давая пенальти за игру локтем, хотя Депай прижимал его к телу. Игроки "Ювентуса", конечно, научились целить в руки соперникам ("Аталанта" не даст соврать), но если это 11-метровый, тогда нужно свистеть абсолютно все попадание в эту часть тела. Ничего, что футбол превратится в абсурдное занятие по поиску пенальти на ровном месте, зато не будет вопросов. Так-то и ничья с бессмысленными решениями, но первый гол заставлял "старую синьору" забивать трижды, а надуманный 11-метровый в ворота "Лиона" особо ничего не решал – французы спокойно могли еще один пропускать.

Немецкий журналист Ларс Поллман, который специализируется на "Боруссии" Дортмунд, очень жестко оценивает качество работы Цвайера в чемпионате Германии: "Независимо от того, был пенальти или нет, он не должен даже матч Бундеслиги судить. А что уж говорить о Лиге Чемпионов. Он не замечательный арбитр, на мой в определенной степени квалифицированный взгляд. А еще Немецкая Ассоциация футбола фактически дисквалифицировала Цвайера за взятку". Это запутанная история из 2005 года, когда Феликс работал с нечестным рефери, который занимался договорными матчами, и вроде бы принял от него 300 евро незаконного вознаграждения. Затем быстро пришел в себя и даже помогал следствию собирать доказательства против своего сотрудника. Тогда его отстранили на 6 месяцев, но дело засекретили и впоследствии оказалось, что приговор "обменяли" на штраф. Итоговый вердикт нельзя трактовать ни как осуждение, ни в качестве оправдания, но тот скандал в Германии называли крупнейшим за 30 лет в футболе.

Постоянно, когда ты принимаешь очень противоречивые решения на таком высоком уровне, прошлое играет против тебя. Хотя сейчас Цвайер в глазах УЕФА является одним из самых топовых арбитров, нечистая слава все еще преследует его. Туринский Tuttosport сразу вспомнил ему "участие в договорных матчах". В комментариях фанаты даже призывают президента чемпионов Италии подавать в суд на УЕФА из-за назначения такого рефери, который "творил подобное дерьмо в своей карьере". И независимо от тех эпизодов прошлого, которые фактически зачистили под ковер, общим для многих европейских СМИ остается одно: нельзя понять ключевые решения Цвайера в матче "Ювентус" – "Лион". Marca считает, что Роналду банально выбросили из Лиги Чемпионов из-за "вымышленного пенальти". Таким же смешным называет мадридское издание и второй 11-метровый уже в ворота французов. Хотя, согласитесь, это весьма символично, что именно "Юве", которому довольно часто способствуют судьи (Криштиану тоже чаще выигрывал от арбитража, чем становился жертвой), пострадал от их рук. Это туринцев в еврокубках так преследует какой-то злой рок за то, что происходило в Италии?

В конце концов, Роналду подставил не только немецкий судья, но и свои партнеры. Бернардески засветился сразу в двух эпизодах. Сначала Федерико дал иллюзорные основания Цваейру для пенальти, а потом не забил в пустые ворота. Самостоятельно организовал фантастический момент, а затем затормозил и дал защитнику ту лишнюю секунду, чтобы выбить снаряд в, казалось, мертвой ситуации. Забей "Ювентус" тот быстрый гол, смотри, и о судье бы сегодня не говорили, и об увольнении главного тренера тоже. Да, Сарри не простили довольно унизительный вылет из ЛЧ, как и Аллегри не выжил фактически после "Аякса". Роналду "увольнуяет" уже второго тренера? Криштиану будто бы и бьет результативный рекорд за рекордом, но становится ли "старая синьора" как команда сильнее? Отнюдь, хотя это не может быть только его вина. "Зачем "Юве" тренер, если есть Криштиану", – то ли смеялся, то ли всерьез оценивал роль и статус 35-летнего португальца президент "Наполи" год назад. КР7 был большим, чем фигура тренера Аллегри, не говоря о старом дяде Сарри, которого команда не очень воспринимала как тренера топ-клуба.

Президент туринского гранда Андреа Аньелли уверяет, что Роналду остается. Сестра Криша, похоже, озвучивает его сокровенные мысли: "Ты сделал все лучше, чем кто-либо другой. Я горжусь, когда вижу твою игру и самопожертвование. К сожалению, не можешь сделать все самостоятельно". Намек очевиден. И во многом справедлив. Голы Роналду в плей-офф главного еврокубка за его 2 сезона в Турине – 7, голы других игроков Юве – 0. Что перевесит сейчас: амбиция доказать, что можно и этот "Ювентус" вывести в короли Европы, или обида на недостаточный уровень партнеров, из-за которых он потерял пару лет в своем любимом турнире (вспомним его фразу о необходимости переименовать ЛЧ, добавив к ней КР7), а туринцы скатились к худшему результату за последние 8 сезонов в плане титулов (только одно Скудетто и то с провалом на финише и жалким отрывом плюс 1 над "Интером", тогда как голы Роналду принесли 24 очка). Mundo Deportivo, ссылаясь на французские источники, считает, что вариант с ПСЖ все еще вполне себе на повестке дня. К разочарованию Турином добавляется шанс сыграть рядом с Мбаппе и Неймаром, а это выглядит очень соблазнительно и обещает долгожданный трофей №1. La Gazzetta dello Sport рассуждает о том, что автор 130 голов в Лиге Чемпионов слишком стар, чтобы позволять себе тратить время, поэтому его терпение имеет свои пределы. Когда начинаются отмазки в стиле "на самом деле нашей главной целью было Скудетто" (цитата Бонуччи), это действительно не может не раздражать того, кто привык быть королем континента, а не одной страны. А здесь впервые за 10 лет остановка даже не в четвертьфинале ЛЧ. И снова тот самый не очень статусный "Лион", оправдать поражение от которого еще труднее. Дилемма, которая предвещает новую трансферную сагу!

