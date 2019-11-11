Роналду покинул стадион до завершения матча с "Миланом"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду остался крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии А против "Милана".

По информации Football Italia, португалец, покинув поле, отправился не на скамейку запасных, а сразу в раздевалку. Более того, он не дождался финального свистка и уехал со стадиона до завершения важной для своей команды игры.

Стоит отметить, что звёздного форварда заменили во втором матче подряд. В обоих случаях игрок не пожал руку главному тренеру "старой синьоры" Маурицио Сарри.

В текущем сезоне 34-летний Роналду провёл 14 матчей за "Ювентус", забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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