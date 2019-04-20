Роналду покорилось историческое достижение
Нападающий Криштиану Роналду стал чемпионом Италии в составе туринского "Ювентуса".
Таким образом, как сообщает Squawka, 34-летний португалец стал первым игроком в истории, выигравшим Серию А, Примеру и АПЛ.
Ранее звёздный футболист трижды брал трофей Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" и дважды испанское золото с "Реалом".
В текущем сезоне Роналду забил 26 голов и сделал 12 ассистов в 39 матчах.
Не пропустите: Роналду - лучший игрок "Ювентуса" в марте. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Уотфорд
|34
|49
|8
|Лестер Сити
|35
|48
|9
|Вулверхэмптон
|34
|48
|10
|Эвертон
|34
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Борнмут
|35
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14