Роналду покорилось историческое достижение

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Роналду покорилось историческое достижение

Нападающий Криштиану Роналду стал чемпионом Италии в составе туринского "Ювентуса".

Таким образом, как сообщает Squawka, 34-летний португалец стал первым игроком в истории, выигравшим Серию А, Примеру и АПЛ.

Ранее звёздный футболист трижды брал трофей Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" и дважды испанское золото с "Реалом".

В текущем сезоне Роналду забил 26 голов и сделал 12 ассистов в 39 матчах.

Не пропустите: Роналду - лучший игрок "Ювентуса" в марте. | http://soccernews.ru

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