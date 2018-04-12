Форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду покорилось очередное достижение, информирует OptaJose.

Так, сегодняшний гол 33-летнего нападающего "сливочных" в ворота туринского "Ювентуса" стал для него 10-м, забитым "старой синьоре" в матчах Лиги Чемпионов. Это самый высокий результат для любого из игроков в противостоянии с одной командой в рамках самого престижного клубного европейского турнира.

Напомним, Роналду продлил свою рекордную голевую серию в ЛЧ.