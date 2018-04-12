Роналду покорилось очередное достижение

Теги реал мадридювентускриштиану роналду

Роналду покорилось очередное достижениеФорварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду покорилось очередное достижение, информирует OptaJose.

Так, сегодняшний гол 33-летнего нападающего "сливочных" в ворота туринского "Ювентуса" стал для него 10-м, забитым "старой синьоре" в матчах Лиги Чемпионов. Это самый высокий результат для любого из игроков в противостоянии с одной командой в рамках самого престижного клубного европейского турнира.

Напомним, Роналду продлил свою рекордную голевую серию в ЛЧ

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов