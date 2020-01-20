Роналду покорился ещё один рекорд

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в очередной раз переписал историю европейского футбола.

Как сообщает Opta, 34-летний португалец стал первым игроком, забивавшим более 15 голов в европейском топ-чемпионате 14 сезонов подряд.

В нынешней кампании звёздный форвард отличился 16 раз в 17 матчах Серии А.

Начиная с сезона 2006/07, Роналду огорчал соперников в чемпионатах, в которых играл, 414 раз.

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