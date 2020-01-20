Роналду покорился ещё один рекорд
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в очередной раз переписал историю европейского футбола.
Как сообщает Opta, 34-летний португалец стал первым игроком, забивавшим более 15 голов в европейском топ-чемпионате 14 сезонов подряд.
В нынешней кампании звёздный форвард отличился 16 раз в 17 матчах Серии А.
Начиная с сезона 2006/07, Роналду огорчал соперников в чемпионатах, в которых играл, 414 раз.
Не пропустите: Роналду прокомментировал победу над "Пармой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Бен Йеддер на заправке выручил фаната "Монако"
-
Роналду покорился ещё один рекорд
-
Экс-арбитр назвал несправедливым удаление игрока "Гранады" в матче с "Барселоной"
-
Клопп одержал юбилейную победу у руля "Ливерпуля"
-
Месси стал автором уникального достижения
-
Томас Мюллер установил рекорд Бундеслиги
-
Роналду прокомментировал победу над "Пармой"
-
"Ливерпуль" более 1000 дней не проигрывает в АПЛ на "Энфилде"
-
Главные новости: 19 января
-
1
Гол Месси принес победу "Барселоне" в матче с "Гранадой"
-
ПСЖ вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря голу Сарабии
-
Дубль Роналду принес победу "Ювентусу" в матче Серии А
-
5
Роналду побил рекорд 15-летней давности
-
Журналист The Times назвал сроки восстановления Рэшфорда после травмы
-
Алиссон стал первым вратарем "Ливерпуля" за последние 10 лет, отдавшим голевую передачу
-
В "Ювентусе" прокомментировали возможность обмена Бернардески на Ракитича
-
2
"Ливерпуль" установил впечатляющий рекорд
-
"Атлетик" и "Сельта" не выявили победителя в матче Примеры
-
Шюррле назвал причину спада в своей игре
-
Жирков рассказал о своей впечатляющей коллекции книг про Вторую мировую войну
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|51
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|19
|35
|6
|Кальяри
|20
|30
|7
|Парма
|20
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|Брешия
|20
|15
|19
|Дженоа
|20
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12