Роналду покорился очередной рекорд

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Роналду покорился очередной рекорд

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором нового уникального достижения.

Звёздный португалец - первый футболист в истории, забивавший на протяжении 15 сезонов подряд не менее 15 голов в топ-5 европейских лигах.

Великолепная бомбардирская серия 35-летнего форварда стартовала в кампании 2006/07, когда он ещё выступал за "Манчестер Юнайтед".

В составе "красных дьяволов" Роналду играл до 2009 года, после 9 лет провёл в "Реале", а с 2018-го защищает цвета "Ювентуса".

Не пропустите: Роналду повторил абсолютный мировой рекорд. | http://soccernews.ru
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