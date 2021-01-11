Роналду покорился очередной рекорд

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором нового уникального достижения.

Звёздный португалец - первый футболист в истории, забивавший на протяжении 15 сезонов подряд не менее 15 голов в топ-5 европейских лигах.

Великолепная бомбардирская серия 35-летнего форварда стартовала в кампании 2006/07, когда он ещё выступал за "Манчестер Юнайтед".

В составе "красных дьяволов" Роналду играл до 2009 года, после 9 лет провёл в "Реале", а с 2018-го защищает цвета "Ювентуса".

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