Роналду получает 400 тысяч евро за каждый пост в Instagram

Стал известен заработок португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду в Instagram, сообщает 101 great goals.

По сведениям издания, футболист зарабатывает 400 тысяч евро за каждый пост. В данный момент португалец имеет 106 миллионов подписчиков.

Стоит отметить, что чуть больше форварда зарабатывают только модель Ким Кардашьян и певица Селена Гомес.

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