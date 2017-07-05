Роналду получает 400 тысяч евро за каждый пост в Instagram

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду получает 400 тысяч евро за каждый пост в Instagram

Стал известен заработок португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду в Instagram, сообщает 101 great goals.

По сведениям издания, футболист зарабатывает 400 тысяч евро за каждый пост. В данный момент португалец имеет 106 миллионов подписчиков.

Стоит отметить, что чуть больше форварда зарабатывают только модель Ким Кардашьян и певица Селена Гомес.

Не пропустите: Роналду опубликовал трогательное фото с тремя своими детьми. | http://soccernews.ru

комментарии
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что??! 400К евро за одну запись? это ж офигеть так заработать можно!

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