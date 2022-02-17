Роналду получил два предложения от клубов МЛС

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил два предложения из МЛС, сообщает Todofichajes.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Интер Майами" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Представители клубов уже провели предварительную беседу с агентом форварда.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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