Роналду получил очередную индивидуальную награду

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Роналду получил очередную индивидуальную награду

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил очередную индивидуальную награду, сообщает официальный твиттер королевского клуба.

32-летнему португальцу вручили приз лучшего бомбардира 2016 года по версии IFFHS. В прошлом году он забил 37 голов за "Реал" и сборную Португалии на международной арене.

Для Роналду данная награда стала третьей в карьере. Ранее он её получал в 2013 и 2014 годах.   

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