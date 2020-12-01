Роналду получил очередную почетную награду

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Роналду получил очередную почетную награду
Португальскому нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вручили награду Golden Foot-2020, сообщает официальный сайт премии.

Роналду стал лауреатом награды по результатам голосования среди болельщиков. Награда вручается игрокам, внесшим значительный вклад в развитие футбола.

В борьбе за приз португалец опередил Лионеля Месси ("Барселона"), Роберта Левандовски ("Бавария"), Серхио Рамоса ("Реал"), Артуро Видаля ("Интер"), Жерара Пике ("Барселона"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Неймара (ПСЖ), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") и Джорджо Кьеллини ("Ювентус").

Также за достижение в карьеру награду Golden Foot Prestige получил президент "Ювентуса" Андреа Аньелли.

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