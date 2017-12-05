Роналду получил предложение с размером оклада в 100 миллионов евро за сезон

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду получил предложение с размером оклада в 100 миллионов евро за сезонВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил предложение с размером оклада в 100 миллионов евро за сезон.

Как информирует OK Diario, сделать португальца самым высокооплачиваемым футболистом планеты выразил готовность один из китайских грандов. При этом отмечается, что 32-летний форвард имеет заманчивые предложения и от других клубов, однако на сегодняшний день он не планирует покидать Испанию.

Напомним, Рамос недоволен критикой Роналду в адрес молодых игроков "Реала". | soccernews.ru

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