Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил предложение с размером оклада в 100 миллионов евро за сезон.

Как информирует OK Diario, сделать португальца самым высокооплачиваемым футболистом планеты выразил готовность один из китайских грандов. При этом отмечается, что 32-летний форвард имеет заманчивые предложения и от других клубов, однако на сегодняшний день он не планирует покидать Испанию.

Напомним, Рамос недоволен критикой Роналду в адрес молодых игроков "Реала". | soccernews.ru