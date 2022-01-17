Роналду получил специальную награду от ФИФА

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Роналду получил специальную награду от ФИФА

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Международная федерация футбола (ФИФА) вручила специальный приз нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналду стал обладателем награды The Best за то, что побил мировой рекорд по голам за сборную. В сентябре форвард довел количество своих голов за сборную Португалии до 111, опередив прежнего рекордсмена иранца Али Даеи.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 22 матча и забил 14 голов.

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