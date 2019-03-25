Роналду получил травму в игре против Сербии

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Роналду получил травму в игре против Сербии

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду травмировался в матче с Сербией.

Сообщается, что 34-летний португалец повредил правое бедро. На 30-й минуте его сменил Пицци.

Характер повреждения и сроки восстановления станут известны после полного медобследования.

В этом сезоне Роналду провел 36 игр, в которых отметился 24 голами и 12 ассистами.

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Комментарии

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igorsazonov

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