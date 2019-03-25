Роналду получил травму в игре против Сербии
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду травмировался в матче с Сербией.
Сообщается, что 34-летний португалец повредил правое бедро. На 30-й минуте его сменил Пицци.
Характер повреждения и сроки восстановления станут известны после полного медобследования.
В этом сезоне Роналду провел 36 игр, в которых отметился 24 голами и 12 ассистами.
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|Рома
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|Лацио
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|Аталанта
|28
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|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
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|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
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|13
|Сассуоло
|28
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|14
|Кальяри
|28
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|СПАЛ
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|Удинезе
|27
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|Эмполи
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|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
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|20
|Кьево
|28
|11