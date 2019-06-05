Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций

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Роналду помог Португалии обыграть Швейцарию в полуфинальном матче Лиги наций

Португалия обыграла сборную Швейцарии в полуфинале Лиги наций.

В составе победителей отличился Криштиану Роналду, оформив хет-трик.

Португалия - Швейцария - 3:1

Голы: Роналду, 25 - 1:0, Родригес (пенальти), 57 - 1:1, Роналду, 88 - 2:1, Роналду, 90 - 3:1

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе (Фонте, 63), Геррейру, Нелсон Семеду, Диаш, Рубен Невеш, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш(Моутинью, 90), Жоау Феликс (Гедеш, 70), Роналду.

Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Мбабу, Аканджи, Джака, Фройлер(Дрмич, 89), Цубер (Штеффен, 83), Закария (Фернандеш, 71), Шакири, Сеферович.

Завтра, 6 июня, состоится еще один полуфинальный матч, где встретится Англия и Нидерланды. Начало - в 21:45 (мск).

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Так можно и до зм доиграться)

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