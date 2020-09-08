Дубль Роналду принес сборной Португалии победу над Швецией

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Дубль Роналду принес сборной Португалии победу над Швецией

Сборная Португалии обыграла команду Швеции в матче дивизиона А Лиги наций.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду

Швеция - Порутгалия - 0:2 (0:1)

Голы: Роналду, 45 - 0:1, Роналду, 72 - 0:2

Швеция: Ольсен, Янссон, Крафт, Хеландер, Аугустинссон, Свенссон, Форсберг (Сванберг, 79), Олссон, Кулушевски (Экдаль, 90), Берг, Исак (Куэйсон, 71).

Португалия: Антони Лопеш, Пепе, Рафаэл Геррейру, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жоау Моутинью (Невеш, 73), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Гонсалу Гедеш, 22), Криштиану Роналду (Жота, 81), Жоау Феликс.

Португалия с 6 баллами лидирует в группе. У шведов 0 очков и третья позиция.

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Комментарии

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lesnovsky

6 ЗМ и 6 ЗБ - сбитая пчела так не сможет и даже никакой террор не поможет... Пусть и не надеется... Месси лучший НАВСЕГДА!!!... Хо-хо!!...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

2 раза забил в девятку и оба красиво.Заочно терроризирует Лесновского...Хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лео так не сможет...Мда...Visca El Barca!

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