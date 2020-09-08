Дубль Роналду принес сборной Португалии победу над Швецией
Сборная Португалии обыграла команду Швеции в матче дивизиона А Лиги наций.
В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду.
Швеция - Порутгалия - 0:2 (0:1)
Голы: Роналду, 45 - 0:1, Роналду, 72 - 0:2
Швеция: Ольсен, Янссон, Крафт, Хеландер, Аугустинссон, Свенссон, Форсберг (Сванберг, 79), Олссон, Кулушевски (Экдаль, 90), Берг, Исак (Куэйсон, 71).
Португалия: Антони Лопеш, Пепе, Рафаэл Геррейру, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жоау Моутинью (Невеш, 73), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Гонсалу Гедеш, 22), Криштиану Роналду (Жота, 81), Жоау Феликс.
Португалия с 6 баллами лидирует в группе. У шведов 0 очков и третья позиция.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18