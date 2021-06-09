Роналду помог сборной Португалии разгромить Израиль в товарищеском матче

1 Теги португалияизраиль

Роналду помог сборной Португалии разгромить Израиль в товарищеском матчеФото: твиттер сборной Португалии

В рамках товарищеской игры сборная Португалии разгромила Израиль.

Португалия - Израиль 4:0

Голы: Бруну Фернандеш, 42 - 1:0, Роналду, 44 - 2:0, Жоау Канселу, 86 - 3:0, Бруну Фернандеш, 90 - 4:0

Португалия: Руй Силва, Пепе, Рубен Диаш (Данилу Перейра, 62), Жоау Канселу, Мендеш, Рубен Невеш (Моутинью, 62), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Педру Гонсалвеш, 72), Вильям Карвалью (Саншеш, 72), Диогу Жота (Андре Силва, 46), Роналду (Гедеш, 72).

Израиль: Марциано, Даса (Маледе, 87), Арад, Дгани (Балтакса, 72), Тиби, Натхо (Халайла, 62), Менахем (Абу-Ханна, 46), Кинда (Абу-Фани, 62), Лави (Zargary, 87), Соломон, Захави.

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Дмитрий Владимирович
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