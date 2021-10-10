Роналду помог сборной Португалии разгромить Катар
Фото: твиттер сборной Португалии
В рамках товарищеской игры сборная Португалии разгромила Катар.
В составе португальцев голами отметились Криштиану Роналду, Жозе Фонте и Андре Силва.
Португалия - Катар 3:0
Голы: Роналду, 37 - 1:0, Фонте, 48 - 2:0, Андре Силва, 90 - 3:0
Португалия: Диогу Кошта, Мендеш (Семеду, 46), Фонте, Диогу Далот, Матеуш Нунеш (Бруну Фернандеш, 71), Данилу Перейра, Жоау Мариу (Моутинью, 71), Вильям Карвалью (Бернарду Силва, 61), Гедеш (Пальинья, 61), Андре Силва, Роналду (Рафаэл Леау, 46).
Катар: Аль-Шеб, Сальман, Ахмед, Педру Мигел, Аль-Рави, Будиаф (Мадибо, 76), Хатем, Афиф, Хассан, Али (Абдерразак, 76), Халид (Абдулсалам, 71).
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