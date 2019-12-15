Роналду помог "Ювентсу" обыграть "Удинезе"

"Ювентус" разгромил "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.

В составе туринцев дубль оформил форвард Криштиану Роналду. Также голом отметился Леонардо Бонуччи.

"Ювентус" - "Удинезе" - 3:1 (3:0)

Голы: Роналду, 9 - 1:0, Роналду, 37 - 2:0, Бонуччи, 45 - 3:0, Пуссетто, 90+4 - 3:1

"Ювентус": Буффон, Демирал, Бонуччи (де Лигт, 76), Де Шильо, Данило, Матюиди, Бентанкур, Рабьо, Игуаин (Дуглас Коста, 80), Роналду, Дибала (Бернардески, 75).

"Удинезе": Муссо, тер Авест, Де Майо, Трост-Эконг, Ларсен (Несторовски, 87), Фофана, де Пауль (Уолас, 67), Мандрагора, Нюйтинк, Лазанья, Окака Чука (Пуссетто, 61).

"Ювентус" с 39 баллами поднялся на 1 место турнирной таблицы Серии А, "Удинезе" с 15 очками располагается на 15 месте.

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