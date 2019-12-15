Роналду помог "Ювентсу" обыграть "Удинезе"
"Ювентус" разгромил "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
В составе туринцев дубль оформил форвард Криштиану Роналду. Также голом отметился Леонардо Бонуччи.
"Ювентус" - "Удинезе" - 3:1 (3:0)
Голы: Роналду, 9 - 1:0, Роналду, 37 - 2:0, Бонуччи, 45 - 3:0, Пуссетто, 90+4 - 3:1
"Ювентус": Буффон, Демирал, Бонуччи (де Лигт, 76), Де Шильо, Данило, Матюиди, Бентанкур, Рабьо, Игуаин (Дуглас Коста, 80), Роналду, Дибала (Бернардески, 75).
"Удинезе": Муссо, тер Авест, Де Майо, Трост-Эконг, Ларсен (Несторовски, 87), Фофана, де Пауль (Уолас, 67), Мандрагора, Нюйтинк, Лазанья, Окака Чука (Пуссетто, 61).
"Ювентус" с 39 баллами поднялся на 1 место турнирной таблицы Серии А, "Удинезе" с 15 очками располагается на 15 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|16
|39
|2
|Интер Милан
|15
|38
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|15
|16
|14
|Фиорентина
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Сампдория
|16
|15
|17
|Удинезе
|16
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|15
|9