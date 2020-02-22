Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ

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Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ

"Ювентус" обыграл СПАЛ в матче 25-го тура чемпионата Италии.

В составе туринцев голом отметился Криштиану Роналду и Аарон Рэмзи.

СПАЛ - "Ювентус" - 1:2 (0:1)

Голы: Роналду, 39 - 0:1, Рэмси, 60 - 0:2, Петанья, 69 (с пенальти) - 1:2.

СПАЛ: Бериша, Зуканович, Ционек, Бонифаци, Реца, Кастро (Фарес, 60), Миссироли (Тунев, 80), Валоти (Ди Франческо, 89), Вальдифиори, Стрефецца, Петанья.

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини (де Лигт, 54), Данилу, Алекс Сандру, Ругани, Матюиди (Бернардески, 79), Рэмси (Рабьо, 73), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала.

"Ювентус" лидирует в таблице Серии А, увеличив свой отрыв от идущего вторым "Лацио" до 4 очков.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Роналду гораздо выше Лео (не только ростом) но и в футбольном плане и целом. Португалец изменил футбол! Выиграть Евро с донной сборной, выиграть 5 ЛЧ где ты ключевой игрок, выиграть 3 ТОП Лиги мира - можно ещё долго продолжать... Месси же обычный хлюпик с припадками, тепличное растение, ёму повезло играть в одной команде с Пуйолем-Хави-Иньестой, Оврёбо, Де Блекером, Айтекином в своё время, при любых других раскладах, Лео бы даже не знал как выглядит кубок ЛЧ! Visca el Barca!

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