Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ
"Ювентус" обыграл СПАЛ в матче 25-го тура чемпионата Италии.
В составе туринцев голом отметился Криштиану Роналду и Аарон Рэмзи.
СПАЛ - "Ювентус" - 1:2 (0:1)
Голы: Роналду, 39 - 0:1, Рэмси, 60 - 0:2, Петанья, 69 (с пенальти) - 1:2.
СПАЛ: Бериша, Зуканович, Ционек, Бонифаци, Реца, Кастро (Фарес, 60), Миссироли (Тунев, 80), Валоти (Ди Франческо, 89), Вальдифиори, Стрефецца, Петанья.
"Ювентус": Щенсны, Кьеллини (де Лигт, 54), Данилу, Алекс Сандру, Ругани, Матюиди (Бернардески, 79), Рэмси (Рабьо, 73), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала.
"Ювентус" лидирует в таблице Серии А, увеличив свой отрыв от идущего вторым "Лацио" до 4 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Хеллас Верона
|24
|35
|8
|Парма
|24
|35
|9
|Милан
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15