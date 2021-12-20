Роналду поможет пострадавшим от извержения вулкана на Канарах
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду выставил на аукцион свою футболку, чтобы помочь собрать средства пострадавшим от извержения вулкана на острове Пальма (Канарский архипелаг), сообщает The Sun.
По сведениям источника, аукцион стартует 24 декабря. Роналду оставил на футболке свой автограф, а также написал: "Даже сила вулкана не сможет сравниться с Пальмой. Моя поддержка прекрасному острову".
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 19 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18