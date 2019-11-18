Роналду пообещал побить мировой рекорд Али Даеи
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду твёрдо намерен превзойти достижение экс-нападающего национальной команды Ирана Али Даеи.
Напомним, что иранец является рекордсменом по числу голов за сборную - он отличился 109 раз.
"Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью", - цитирует Роналду BBC.
Стоит отметить, что от Даеи 34-летний португалец отстаёт всего на 10 мячей.
Не пропустите: Роналду установил личный рекорд в матчах за сборную Португалии. | http://soccernews.ru
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|Швеция
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|Группа 3
|М
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|Греция
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|Группа 5
|М
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|6
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|3
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|3
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|О
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|Группа 8
|М
|О
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|Шотландия
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