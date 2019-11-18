Роналду пообещал побить мировой рекорд Али Даеи

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду твёрдо намерен превзойти достижение экс-нападающего национальной команды Ирана Али Даеи.

Напомним, что иранец является рекордсменом по числу голов за сборную - он отличился 109 раз.

"Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью", - цитирует Роналду BBC.

Стоит отметить, что от Даеи 34-летний португалец отстаёт всего на 10 мячей.

Не пропустите: Роналду установил личный рекорд в матчах за сборную Португалии. | http://soccernews.ru