Роналду пообщался с де Лигтом о возможном переходе в "Ювентус"

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Роналду пообщался с де Лигтом о возможном переходе в "Ювентус"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после финального матча Лиги Наций против Нидерландов переговорил с защитником "оранжевых" Маттейсом де Лигтом.

Игрок "Ювентуса" поинтересовался у 19-летнего голландца, как он относится к возможному переходу в туринский клуб. В послематчевом интервью футболист "Аякса" подтвердил это.

"Сначала я его не понял и рассмеялся. Он меня немного шокировал. Ответа я ему не дел, потому что после матча не до этого. Трансферное окно скоро откроется, но сначала нужно хорошо отдохнуть.А дальше посмотрим", - сказал де Лигт.

Напомним, что фаворитом в гонке за перспективным защитником считается ПСЖ. Также за него борется "Барселона".

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Не в барсу так в старуху туринскую Не в говно так в говнище.

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