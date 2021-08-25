Роналду пообщался с игроками "Ювентуса" о возможном уходе в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду обсудил с одноклубниками возможный переход в "Манчестер Сити", сообщает журналист RMC Симоне Ровера в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб является приоритетным вариантом для форварда. Впрочем, клубы пока не могут договориться между собой. "Ювентус" оценивает Роналду в 25-30 миллионов евро, а "Манчестер Сити" хочет получить его бесплатно.

В прошлом сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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