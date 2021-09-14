Роналду попал мячом в девушку перед матчем Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал мячом в девушку-стюарда во время разминки перед началом матча 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против швейцарского "Янг Бойз".

Роналду сразу после удара подбежал к девушке, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке.

Ronaldo acertou num segurança com um remate durante o aquecimento e foi verificar se estava tudo bem. pic.twitter.com/Zq0IpsYt82 — B24 (@B24PT) September 14, 2021

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в последние дни летнего трансферного окна из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

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