Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото твиттер сборной Португалии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил сертификат о попадании в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, что 36-летний футболист накануне стал лучшим бомбардиром на уровне сборных со 111 голами.

"Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом. Давай попробуем добиться ещё большего результата!" - написал Роналду в инстаграме.

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