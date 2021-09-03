Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
Фото твиттер сборной Португалии
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил сертификат о попадании в Книгу рекордов Гиннесса.
Напомним, что 36-летний футболист накануне стал лучшим бомбардиром на уровне сборных со 111 голами.
"Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом. Давай попробуем добиться ещё большего результата!" - написал Роналду в инстаграме.
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