Роналду попал в символическую сборную "Ювентуса" за последнее десятилетие по версии AS

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Роналду попал в символическую сборную "Ювентуса" за последнее десятилетие по версии AS

Испанская газета AS опубликовала символическую сборную "Ювентуса" за последнее десятилетие по собственной версии.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон;

Защитники: Штефан Лихтштайнер, Джорджио Кьеллини, Андреа Барцальи, Алекс Сандро;

Полузащитники: Поль Погба, Андреа Пирло, Артуро Видаль;

Нападающие: Пауло Дибала, Карлос Тевес, Криштиану Роналду.

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Комментарии

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lesnovsky

Это поможет ему бороться с фобиями по поводу коронавируса... А Дибалу пусть не трогает... Чмо...

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