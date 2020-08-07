Роналду попал в стартовый состав "Ювентуса" на матч с "Лионом"

Стали известны стартовые составы "Ювентуса" и "Лиона" на ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Куадрадо, Бентанкур, Пьянич, Бернардески, Игуаин, Роналду.

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал, Дюбуа, Ауар, Какре, Бруно Гимараэс, Корне, Токо-Экамби, Депай.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. В первой игре "Лион" добыл минимальную победу (1:0).

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