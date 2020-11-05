Роналду попал в заявку сборной Португалии на ноябрьские матчи

Тренерский штаб сборной Португалии огласил заявку на ближайшие матчи команды.

Португалии предстоит провести товарищескую встречу с Андоррой (11 ноября), сыграть с Францией (14 ноября) и Хорватией (17 ноября) в рамках Лиги наций.

Отметим, в состав команды попал форвард Криштиану Роналду, который не участвовал в октябрьских матчах из-за коронавируса.

Вратари: Антони Лопеш, Руй Патрисиу, Руй Силва.

Защитники: Нелсон Семеду, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жозе Фонте, Рубен Семеду, Домингуш Дуарте, Рафаэль Геррейру, Мариу Руй.

Полузащитники: Вильям Карвалью, Данилу Перейра, Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Ренату Саншеш, Сержиу Оливейра, Бруну Фернандеш.

Нападающие: Бернарду Силва, Педру Нету, Тринсау, Криштиану Роналду, Диогу Жота, Жоау Фелиш, Паулинью.

Не пропустите: Россия ухудшила положение в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия оторвалась, Бельгия приблизилась| http://soccernews.ru