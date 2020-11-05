Роналду попал в заявку сборной Португалии на ноябрьские матчи
Тренерский штаб сборной Португалии огласил заявку на ближайшие матчи команды.
Португалии предстоит провести товарищескую встречу с Андоррой (11 ноября), сыграть с Францией (14 ноября) и Хорватией (17 ноября) в рамках Лиги наций.
Отметим, в состав команды попал форвард Криштиану Роналду, который не участвовал в октябрьских матчах из-за коронавируса.
Вратари: Антони Лопеш, Руй Патрисиу, Руй Силва.
Защитники: Нелсон Семеду, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жозе Фонте, Рубен Семеду, Домингуш Дуарте, Рафаэль Геррейру, Мариу Руй.
Полузащитники: Вильям Карвалью, Данилу Перейра, Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Ренату Саншеш, Сержиу Оливейра, Бруну Фернандеш.
Нападающие: Бернарду Силва, Педру Нету, Тринсау, Криштиану Роналду, Диогу Жота, Жоау Фелиш, Паулинью.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
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|Бенфика
|28
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|Брага
|28
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|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
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|6
|Рио Аве
|28
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|Витория Гимарайнш
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|Санта-Клара
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|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
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|Жил Висенте
|28
|33
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|Пасуш де Феррейра
|28
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|Витория Сетубал
|28
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|Белененсиш
|27
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|КД Тондела
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|Маритиму
|28
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|Портимоненсе
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