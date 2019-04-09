Роналду попал в заявку "Ювентуса" на матч с "Аяксом"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри огласил заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом".
В заявку попал восстановившийся после травмы нападающий Криштиану Роналду.
Вратари: Щесны, Перин, Пинсольо
Защитники: Де Шильо, Сандро, Барцальи, Бонуччи, Канселу, Ругани, Спинаццола.
Полузащитники: Пьянич, Хедира, Матюиди, Бентанкур, Кавилья.
Нападающие: Роналду, Дибала, Коста, Манджукич, Кен, Бернардески.
Матч "Аякс" – "Ювентус" состоится 10 апреля. Начало матча в 22:00 мск.
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