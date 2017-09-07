Роналду пополнил свой автопарк новым Ferrari

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду купил новый автомобиль. Фотографию с транспортным средством португальский бомбардир выложил в своём инстаграме.

Автопарк четырёхкратного обладателя "Золотого мяча" пополнил Ferrari F12 tdf, стоимость которого оценивается не менее чем в 430 тысяч евро.

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