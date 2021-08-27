Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду находится в шаге от перехода в "Манчестер Сити".

По информации журналиста Фабрицио Романо, у 36-летнего футболиста есть устная договорённость с "горожанами". Сейчас идёт работа по оформлению трансфера.

Сегодня португалец уже не тренировался с "Ювентусом". Он приехал на клубную базу на 40 минут, чтобы попрощаться с партнёрами по команде.

Ожидается, что "Сити" заплатит за звёздного форварда 30 миллионов евро, заключив с ним контракт на два сезона.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Не пропустите: СМИ узнали позицию Гвардиолы по поводу перехода Роналду в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru