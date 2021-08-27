Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса"

Теги ювентусманчестер ситикриштиану роналдутрансферы

Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду находится в шаге от перехода в "Манчестер Сити".

По информации журналиста Фабрицио Романо, у 36-летнего футболиста есть устная договорённость с "горожанами". Сейчас идёт работа по оформлению трансфера.

Сегодня португалец уже не тренировался с "Ювентусом". Он приехал на клубную базу на 40 минут, чтобы попрощаться с партнёрами по команде.

Ожидается, что "Сити" заплатит за звёздного форварда 30 миллионов евро, заключив с ним контракт на два сезона.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Не пропустите: СМИ узнали позицию Гвардиолы по поводу перехода Роналду в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" отказался от возвращения Роналду

"Манчестер Юнайтед" отказался от возвращения Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов