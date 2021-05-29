Роналду попрощался с Пирло

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Роналду попрощался с Пирло

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на увольнение Андреа Пирло с поста главного тренера "старой синьоры".

"Спасибо, маэстро. Работать с вами было честью", - написал звёздный футболист в сторис своего инстаграма.

Напомним, что 42-летний Пирло отработал один сезон у руля "Ювентуса". В его активе выигранные Кубок и Суперкубок Италии, в пассиве - 4-е место в Серии А и вылет из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.

Сам Роналду также близок к уходу из клуба. Есть информация, что португалец уже попрощался с партнёрами по команде.

Не пропустите: Роналду недоволен возвращением Аллегри в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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