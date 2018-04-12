Роналду попросил Переса летом сделать серьезные приобретения

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду попросил президента своего клуба Флорентино Переса ближайшим летом сделать серьезные приобретения для укрепления состава команды.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард остался недоволен работой руководства "сливочных" на трансферном рынке в прошлое межсезонье, так как ни один из прибывших игроков не сумел принести серьезную пользу. Португалец надеется, что босс королевского клуба учтет свои просчеты по окончанию текущего сезона.

Напомним, Роналду извинился перед Буффоном за забитый гол. | soccernews.ru