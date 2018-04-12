Роналду попросил Переса летом сделать серьезные приобретения

Теги криштиану роналдуфлорентино пересреал мадрид

Роналду попросил Переса летом сделать серьезные приобретенияВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду попросил президента своего клуба Флорентино Переса ближайшим летом сделать серьезные приобретения для укрепления состава команды.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард остался недоволен работой руководства "сливочных" на трансферном рынке в прошлое межсезонье, так как ни один из прибывших игроков не сумел принести серьезную пользу. Португалец надеется, что босс королевского клуба учтет свои просчеты по окончанию текущего сезона.

Напомним, Роналду извинился перед Буффоном за забитый гол. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов