Роналду попросил Переса подписать игрока "Милана"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду попросил президента своего клуба Флорентино Переса подписать защитника итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи.

Как информирует испанская пресса, 32-летний форвард считает, что центр обороны является самой проблемной позицией команды в текущем сезоне. Очередная же травма Рафаэля Варана, полученная им во вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии", только подтвердила правоту португальца.

Напомним, Роналду остался недоволен первым зимним подписанием "Реала". | soccernews.ru