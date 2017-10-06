Роналду попросил Переса подписать своего соотечественника

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду попросил президента королевского клуба Флорентино Переса подписать своего соотечественника.

Как информирует испанская пресса, 32-летний нападающий считает, что опорный полузащитник лиссабонского "Спортинга" Вильям Карвалью стал бы отличным усилением для "сливочных". Поэтому он порекомендовал руководству своего клуба обратить внимание на 25-летнего хавбека "львов".

В нынешнем сезоне Карвалью отметился 2 результативными передачами в 7 матчах за "Спортинг".

Напомним, летом Перес намерен приобрести топ-игроков в каждую из линий "Реала". | soccernews.ru