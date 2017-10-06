Роналду попросил Переса подписать своего соотечественника

Теги реал мадридспортинг лиссабонфлорентино перескриштиану роналдувильям карвалью

Роналду попросил Переса подписать своего соотечественникаВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду попросил президента королевского клуба Флорентино Переса подписать своего соотечественника.

Как информирует испанская пресса, 32-летний нападающий считает, что опорный полузащитник лиссабонского "Спортинга" Вильям Карвалью стал бы отличным усилением для "сливочных". Поэтому он порекомендовал руководству своего клуба обратить внимание на 25-летнего хавбека "львов".

В нынешнем сезоне Карвалью отметился 2 результативными передачами в 7 матчах за "Спортинг".

Напомним, летом Перес намерен приобрести топ-игроков в каждую из линий "Реала". | soccernews.ru

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