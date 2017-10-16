Роналду попросил руководство "Реала" заменить Наваса вратарем мирового класса

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду попросил руководство своего клуба заменить основного голкипера команды Кейлора Наваса вратарем мирового класса.

Так, по сведениям Diario Gol, португальский бомбардир остался не удовлетворен игрой своего костариканского партнера по команде в текущем сезоне, поэтому он предпочел бы, чтобы в будущем его место занял Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" либо Тибо Куртуа из лондонского "Челси".

Напомним, Роналду похвалил Зидана. | soccernews.ru