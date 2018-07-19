Роналду попросил руководство "Ювентуса" не продавать ключевого игрока команды

Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду попросил руководство своего клуба не продавать ключевого полузащитника команды Миралема Пьянича.

По сведениям испанской прессы, "старая синьора" не исключает вариант продажи 28-летнего хавбека. Однако звездный новичок чемпионов Италии уже сообщил клубу, что выступает против расставания с боснийцем, так как видит в нем игрока, который способен помочь команде в борьбе за кубок чемпионов.

Напомним, Роналду высказался о соперничестве с Месси. | soccernews.ru