Роналду попросил водителя сборной Португалии остановить автобус ради фото с маленьким мальчиком

Теги криштиану роналдупортугалия

Роналду попросил водителя сборной Португалии остановить автобус ради фото с маленьким мальчиком

9 июня в Порту пройдет финальная встреча Лиги наций между Португалией и Голландией.

Сегодня, 8 июня, сборная Португалии на автобусе добиралась до стадиона. Капитан команды Криштиану Роналду из окна заметил маленького мальчика с плакатом. Португалец попросил водителя автобуса остановится и пригласил юного болельщика и его родителей в салон и сделал несколько совместных фотографий.

Матч Португалия - Голландия начнется в 21:45 мск 9 июня.

А еще: Роналду: "Играть в финале Лиги наций всегда особенно. А забивать голы в нем - вишенка на торте"| http://soccernews.ru

 
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